Jugendparlament plant Kongress

Das Jugendparlament Kaiserslautern veranstaltet seinen ersten Kongress im Juni. Dabei gehe es darum zu diskutieren, wie sich die nächste Generation die Entwicklung der Stadt vorstelle. Unter dem Motto „Partizipation“ treffen sich mehr als 80 Vertreter und Vertreterinnen von weiterführenden Schulen und Hochschulen aus Kaiserslautern. In acht Workshops sollen unter anderem die Themen Verkehr, Bildung und Umwelt behandelt werden. Die Teilnehmer sollen Vorschläge entwickeln, im Kongress darüber diskutieren und sie in einem Forderungspapier festhalten. Dieses werde dann dem Kaiserslauterer Oberbürgermeister und den Vertretern der Stadtratsfraktion übergeben. Der Kongress des Jugendparlaments in Kaiserslautern beginnt am 7. Juni und dauert zwei Tage.