Der Umzug verlief holprig, die Mitarbeitenden waren unzufrieden - jetzt aber geht es in den Endspurt: Ab Montag ist das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern in den neuen Räumen in Landstuhl.

Diese sind in der Kaiserstraße in Landstuhl in einem ehemaligen Bankgebäude. In dieser Woche läuft der Umzug, ab kommenden Montag können die Bürgerinnen und Bürger die Mitarbeitenden im neuen Gebäude treffen. Die Kreisverwaltung bittet aber darum, in den ersten Tagen noch Termine mit den Sachbearbeitern zu vereinbaren, bis sich alles am neuen Ort eingespielt hat.

Räume des Jugendamtes in Kaiserslautern waren zu klein

Das Jugendamt des Kreises Kaiserslautern musste in das Gebäude in Landstuhl umziehen, weil die alten Räumlichkeiten in der Innenstadt von Kaiserslautern zu klein geworden waren. Allerdings hatte sich der Umzug verzögert, weil die Bauabnahme der neuen Räume in Landstuhl erst spät stattfinden konnte. Der Vermieter musste Nachweise zur Statik nachreichen.

In der Zwischenzeit waren die Mitarbeitenden des Jugendamtes in provisorischen Räumen im Industriegebiet Nord in Kaiserslautern untergebracht. Einige Mitarbeitende hatten sich über die Arbeitsbedingungen dort beschwert. Sie hätten keinen direkten Zugriff auf Akten gehabt und seien auch nur schwer zu erreichen gewesen. Die Kreisverwaltung hatte dieser Darstellung widersprochen: Die Akten hätten jederzeit digital abgerufen werden können, viele Mitarbeitende hätten auch aus dem Homeoffice arbeiten können.