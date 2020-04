per Mail teilen

Die Landesregierung will die jüdische Gemeinde in Kaiserslautern weiterhin unterstützen. Das teilte ein Sprecher des Wissenschafts- und Kulturausschusses mit. Besonders wichtig sei es, im jüdischen Gemeindezentrum einen neuen Notausgang zu bauen. Erst dann könne das Gemeindehaus wieder von den Gläubigen genutzt werden. Es ist derzeit geschlossen. Laut Ministerium soll die Gemeinde bis zum Sommer wieder in die Räume zurückkehren können.