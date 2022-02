per Mail teilen

Der Japanische Garten in Kaiserslautern ist ab sofort auch in der Wintersaison jeden Samstag und Sonntag geöffnet. Das hat der Trägerverein beschlossen. Eine Sprecherin erklärte, der Imbiss habe zwar noch geschlossen, Besucher könnten aber durch den Park schlendern. Ende März beginnt außerdem die Hauptsaison, in der der Japanische Garten samt Imbiss täglich, außer montags, seine Tore öffnet. Anfang April soll auch wieder das traditionelle Kirschblütenfest gefeiert werden.