Die guten Nachrichten aus dem SWR Studio Kaiserslautern 2022

Ja - es gab sie auch in 2022: Die guten Nachrichten. Wir haben ein paar davon zusammen gefasst.

Zum ersten Mal seit Jahren hat der 1. FC Kaiserslautern wieder gute Nachrichten fabriziert. Nicht nur, dass es wirtschaftlich aufwärts ging in 2022 - im Juni feierten Mannschaft und Fans den Aufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga. Und dort gibt der Verein bisher auch eine sehr gute Figur ab.

Im August dachte sich ein 18-Jähriger, es sei eine gute Idee, auf das Dach der Abteikirche in Otterberg zu klettern und den goldenen Wetterhahn zu stehlen. Der Aufschrei in der Öffentlichkeit war allerdings so groß, dass er das Wahrzeichen wenige Tage später zurück brachte.

Und noch ein ungewöhnlicher Diebstahl in Otterberg: Im Dezember wurde ein Weihnachtsbaum, den Grundschüler geschmückt hatten, gestohlen. Eine Frau stellte ihn sich ins Wohnzimmer - bis Zeugen die Polizei auf die richtige Spur brachten und die Frau den Baum reumütig und mit einem schlechten Gewissen zurück gab.

Der Krieg in der Ukraine erschütterte die Menschen in der Westpfalz. Im Frühjahr gab es zahlreiche Hilfsaktionen für die Menschen in der Ukraine. Wir haben einen Konvoi aus Höhfröschen in der Südwestpfalz bis an die polnische Grenze begleitet.

Wie hilfsbereit die Menschen in der West- und Nordpfalz sind, zeigte sich auch bei den Hilfen für die Menschen, die durch die Flutkatastrophe im Ahrtal betroffen sind. Im Dezember machte sich ein Lkw aus der Westpfalz auf den Weg ins Flutgebiet. Auf der Ladefläche: Mehr als 100 Weihnachtsgeschenke für Kinder.

Das staunten die Kinder im Westpfalz-Klinikum nicht schlecht: Am 6. Dezember kam der Nikolaus zu ihnen - und zwar durchs Fenster. Die Höhenretter der Kaiserslauterer Feuerwehr hatten sich die Aktion ausgedacht.

Mindestens einen Schutzengel hatte eine 24-jährige Mutter, die im August auf der A8 bei Contwig unterwegs war. Ihr Auto fing plötzlich Feuer. Die junge Frau konnte sich und ihr Baby gerade noch so in Sicherheit bringen, bevor der Wagen komplett ausbrannte.