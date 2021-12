Jahresrückblick: Das sind die meistgelesenen Artikel 2021

2021 war bereits das zweite Jahr in Folge, das von einem Thema klar dominiert wurde: Corona. Doch auch abseits der Pandemie ist in diesem Jahr einiges passiert.

Der "Doppelmord" von Weilerbach

Im März fand die Polizei auf einem Bauernhof in Weilerbach die Leichen einer 60-Jährigen und deren 65 Jahre alten Lebensgefährten. Sieben Monate später wird der Sohn der Toten zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mord, Totschlag und schwerer Brandstiftung verurteilt. Der Anwalt des Mannes und die Vertreter der Nebenklage haben Revision eingelegt. Darüber muss nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Die Flucht des 38-Jährigen nach der Tat hat für großes Aufsehen gesorgt, weil er sich zwei Tage lang versteckte und die Polizei die Anwohner bat, extrem vorsichtig zu sein.

Zweimal geimpft und trotzdem positiv auf Corona getestet

"Wie kann das sein?" lautete die Frage in unserem Artikel aus dem März, fanden auch viele Leser. Zwei Menschen aus der Südwestpfalz hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, obwohl sie zuvor schon beide Impfungen erhalten hatten. Eine infizierte Person hatte sogar Grippe-Symptome. Damals hieß es als Erklärung, dass die Infektionen jeweils einen Tag nach der Zweitimpfung festgestellt wurden und daher der Impfschutz noch nicht zu 100 Prozent vorhanden war. Heute weiß man: Ein sogenannter Impfdurchbruch ist ganz normal und niemand wundert sich mehr darüber, dass sich Menschen trotz Impfschutz mit dem Virus infizieren. Was aber immer noch zutrifft: Der Krankheitsverlauf ist in der Regel deutlich milder als bei Ungeimpften.

Flugzeug kracht bei Notlandung auf A62 in Lkw

Der wohl spektakulärste Unfall in diesem Jahr ereignete sich am zweiten Adventswochenende in der Südwestpfalz. Ein 72 Jahre alter Pilot aus der Schweiz musste wegen technischer Probleme an seiner Propellermaschine notlanden. Er entschied sich kurzfristig dafür, die Fahrbahn der A62 bei Thaleischweiler-Fröschen als Landebahn zu nutzen. Auf der Schwarzbachtalbrücke kollidierte das Flugzeug nach der Landung mit einem Lkw.

Große Weltpolitik im kleinen Ramstein

Der kurzfristige Abzug der US-Truppen aus Afghanistan löste eine der größten humanitären Krisen der jüngeren Zeit aus. Dass das kleine Ramstein dabei eine bedeutende Rolle spielen würde, hatten außerhalb der Verbandsgemeinde wohl nur die Wenigsten erwartet. Doch die Air Base der US-Amerikaner wurde zum Umschlagpunkt für etwa 35.000 Geflüchtete aus Afghanistan, die das Militär in hunderten Flügen aus Kabul nach Deutschland rettete. Die Masern und das Coronavirus erschwerten die Hilfsaktion zusätzlich.

Kaiserslautern verschärft die Corona-Regeln

Zum Ende des Jahres 2021 steckt Deutschland mitten in der vierten Welle der Pandemie. Als Kaiserslautern im Juli die Corona-Regeln verschärfen musste, war noch der Inzidenzwert von 35 die Grenze. Das erscheint im Rückblick geradezu kleinlich, da es manche Städte und Kreise im Dezember deutlich über die 600er-Marke in Sachen Inzidenz geschafft haben. Doch mitten im sommerlichen Juli, als viele dachten, das Schlimmste sei vorbei, wurden plötzlich Veranstaltungen wieder auf einige hundert Zuschauer begrenzt, weil Kaiserslautern landesweit den höchsten Corona-Wert aufwies.

Wandergenuss nur für Geimpfte?

Mitten im goldenen Herbst bei bestem Wetter zum Wandern im Pfälzerwald müssen sich die Hüttenwirte plötzlich nicht mehr Gedanken machen, ob genug Sauerkraut und Leberwurst im Kühlhaus ist, sondern welche Wanderer sie überhaupt noch in die Hütte lassen wollen. 2G? 3G? Oder 2GPlus? Viele Pfälzerwaldhütten entschließen sich, nur noch Geimpfte und Genesene zu bewirten, weil der Kontrollaufwand sonst zu groß wird. Mittlerweile sind die meisten Hütten in der Winterpause und die Betreiber hoffen, in der neuen Saison ohne irgendwelche Corona-Regeln auskommen zu müssen.

Großes Missverständnis statt großer Skandal

"Das macht mich, uns alle, wütend, zornig, aber vor allem sehr traurig", beschreibt Feuerwehrmann Martin Walter seine Gefühle, nachdem er und seine Kameraden nach der Flutkatastrophe im Ahrtal helfen wollten und offenbar nicht durften. Nach mehreren Stunden Warterei wurden die Einsatzkräfte einfach wieder nach Hause geschickt. In der Eifel ist später von einer Panne die Rede, die nicht passieren dürfe. Allerdings waren zu dem Zeitpunkt, kurz nach dem Hochwasser, viele Mobilfunknetze überlastet, die Lage unübersichtlich. Am Ende gab es Verständnis für die Situation - auf beiden Seiten.

Gläubige sorgen an Ostern für Corona-Notbremse

So richtig erklären konnte es sich im Donnersbergkreis anfangs niemand, warum der Kreis kurz nach Ostern plötzlich eine der höchsten Corona-Inzidenzen in Rheinland-Pfalz hatte. Der Landkreis musste die Corona-Notbremse verhängen, samt Ausgangssperre, Terminshopping und Restaurant-Schließungen. Nach einigen Nachforschungen des Gesundheitsamtes ist klar: Der Großteil der Neu-Infektionen geht auf ein Osterfest einer christlichen Glaubensgemeinschaft zurück. Die Teilnehmer versuchten offenbar, zunächst nichts darüber zu verraten.

Wandern im Pfälzerwald wird nach Sturm zur Gefahr

Der erste Herbststurm kündigte sich an und hinter den Bäumen im Pfälzerwald lagen drei Jahre Trockenheit. Die Forstämter warnten bereits vor den Gefahren im Wald, bevor die Herbststürme "Ignatz" und "Hendrik" durch die Region fegten. Herabgestürzte Äste und umgeknickte Bäume gab es am Ende einige. Unser Interviewpartner Daniel Kocher klärte auf, was genau das Problem ist. Mitten im Oktober, bei bestem Wanderwetter, wollten viele Leser wissen, warum sie denn das Wandern besser bleiben lassen sollten.

Bürgermeister bei Corona-Party von Jugendlichen verprügelt

Gerhard Hoffmann wird diesen Tag im April nicht mehr vergessen. Der Bürgermeister im 900 Einwohner kleinen Höhfröschen in der Südwestpfalz wurde während der Corona-Ausgangssperre von einem Anwohner angerufen. Auf dem Jugendplatz am Ortsrand steige eine illegale Party. Hoffmann fährt hin und bittet die jungen Leute, nach Hause zu gehen. Was dann passiert, ist jetzt ein Fall für die Ermittler: Zwei Jugendliche schlagen und treten auf Hoffmann ein, einer demoliert sein Auto. Hoffmann landet im Krankenhaus. Diagnose: Schwere Rippenprellungen und Blutergüsse am Kopf.

Mit Spannung erwartet: Was passiert 2022?

Wir lehnen uns sicher nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn wir voraussagen, dass uns Corona, die Pandemie, Impfungen und neue Maßnahmen auch im neuen Jahr beschäftigen werden. Politisch spannend wird es 2022 vor allem in Kaiserslautern. In der größten Stadt in der Region steht die Oberbürgermeisterwahl an. Klaus Weichel (SPD) wird nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Und vielleicht gibt es im Mai sogar etwas zu feiern: Der 1. FC Kaiserslautern ist zum ersten Mal seit dem Abstieg ein ernstzunehmender Kandidat für den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Eine Aufstiegsfeier 2022 am Rathaus in Kaiserslautern, ganz ohne Corona-Sorgen? Man wird ja wohl noch träumen dürfen...