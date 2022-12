Die "tierischsten" Geschichten aus dem SWR Studio Kaiserslautern 2022

per Mail teilen

Immer wieder haben uns in der Westpfalz im vergangenen Jahre Tiere beschäftigt. Hier ein Rückblick auf die "tierischsten" Geschichten.

Schon beim Menschen ist eine Zahn-OP eine schwierige Angelegenheit. Noch komplizierter wird es, wenn ein ausgewachsener Tiger am Zahn operiert werden muss. Im März haben wir über diesen außergewöhnlichen medizinischen Eingriff in der Tierauffangstation in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz berichtet.

Da steht ein Pferd auf dem Flur? Nicht ganz. Aber die Polizei in Kaiserslautern staunte nicht schlecht, als im Juni ein Pferd an der Gartenschau stand. Es stellte sich heraus, dass es in Otterberg ausgebüxt und den ganzen Weg nach Kaiserslautern galoppiert war. Um sich die Dinos auf der Gartenschau anzusehen? Wir werden es nie erfahren.

Aber nicht alle Geschichten mit Tieren aus der Westpfalz waren lustig. Der Krieg in der Ukraine hat zum Beispiel nicht nur das Leben von Millionen Menschen verändert, sondern auch das vieler Tiere. Helfer der Tierrettung Contwig machten sich im März auf den Weg in die Ukraine, um Hilfsmittel dort hinzubringen - und im Gegenzug einige Tiere in die Westpfalz.

Kein Happy End gab es für einen Hahn, der tagelang rund um Mackenbach im Kreis Kaiserslautern umherstreifte. Zwar konnten Tierretter ihn einfangen - leider konnten sie aber nicht verhindern, dass der Hahn kurze Zeit später starb.

Gerettet werden konnten allerdings einige Füchse und Marderhunde - und zwar von einer Pelztierfarm in Polen und damit vor ihrem sicheren Tod. Die Tiere kamen in der Tierauffangstation in Maßweiler unter - und werden dort jetzt auf ein Leben in freier Wildbahn vorbereitet.

Und dann war da noch die Knoblauchkröte. Eigentlich ein pfälzischer Ureinwohner - aber seit 2004 wurde kein Tier mehr in der Pfalz gesehen. Grund genug für die TU Kaiserslautern, im Juli ein Ansiedlungsprojekt für die Knoblauchkröte zu starten.