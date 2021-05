Zum ersten Mal seit Wochen liegen die Corona-Inzidenzwerte in der Westpfalz überall unter der 100er-Marke. Als letzte Kommunen sank die Inzidenz in Stadt und Kreis Kaiserslautern unter 100. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes liegt sie im Kreis Kaiserslautern bei 84, in der Stadt bei 97. Die Corona-Maßnahmen können gelockert werden, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 liegt.