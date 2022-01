Corona-Inzidenz in Kaiserslautern steigt über 1.000

In der Stadt Kaiserslautern liegt die 7-Tage-Inzidenz nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei 1.034. Damit wurde erstmals in der Westpfalz seit Beginn der Corona-Pandemie der 1.000er-Wert überschritten.

Mit dem neuen Wert liegt die Stadt Kaiserslautern allerdings nicht an der Spitze in Rheinland-Pfalz. Die hat momentan die Stadt Mainz mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.036 inne. Bei den Unter-20-Jährigen liegt die Inzidenz in Kaiserslautern bei 2.035, bei den 20-59-Jährigen bei 1.102. Bei den über 60-Jährigen hat die 7-Tage-Inzidenz den Wert 272 erreicht.

In der Westpfalz hat auch der Kreis Kaiserslautern mit 882 eine überdurchschnittlich hohe Inzidenz. Dagegen hat der Kreis Südwestpfalz mit 374 weiterhin einen der niedrigsten Werte in Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz für das gesamte Land liegt bei 623.

Zahl der Patienten am Krankenhaus Pirmasens rückläufig

In den Krankenhäusern der Region entwickelt sich die Lage zurzeit unterschiedlich. Im Städtischen Krankenhaus in Pirmasens zum Beispiel geht die Zahl der Corona-Patienten zurzeit nach Angaben der Klinikleitung zurück. Dort werden zurzeit vier Corona-Patienten behandelt, einer davon auf der Intensivstation.

Im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern fast alle Intensivbetten belegt

Ganz anders im Westpfalz-Klinikum: In Kaiserslautern sind von 50 Intensivbetten 49 belegt. Drei Corona-Patienten müssen auf der Intensiv-Station behandelt werden, weitere 26 liegen auf einer Isolierstation. Am Standort Kusel liegen zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation, in Rockenhausen sind es drei. Einzig in Kirchheimbolanden muss zurzeit kein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt werden.

Im Nardini-Klinikum werden in Zweibrücken und Landstuhl insgesamt acht Corona-Patienten behandelt - keiner davon auf der Intensivstation. Die Krankenhaus-Verantwortlichen gehen von einer weiterhin stabilen Lage aus. Soweit medizinisch vertretbar, könnten in den kommenden Tagen gegebenenfalls auch wieder planbare Operationen durchgeführt werden.

Die Inzidenzzahlen waren in den vergangenen Wochen in Stadt und Kreis Kaiserslautern stetig angestiegen. Genaue Gründe dafür konnte das Gesundheitsamt nicht liefern. Es war aber auffällig, dass unter den Neu-Infizierten zeitweise viele Amerikaner waren. Die militärischen Einrichtungen in der Region hatten daraufhin ihre Corona-Schutzmaßnahmen verstärkt.