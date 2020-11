Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch in der Westpfalz jeden Tag - und einige von ihnen müssen ins Krankenhaus. Die Kliniken in der Westpfalz sagen aber, dass sie bisher gut zurecht kommen.

Das Städtische Krankenhaus in Pirmasens zum Beispiel betreut im Moment acht Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind. Ein Patient liege auf der Intensivstation. Momentan habe man die Lage noch im Griff, sagte ein Sprecher.

Im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern 40 Corona-Patienten

Im Nardini-Klinikum in Landstuhl gibt es nach Angaben des Krankenhauses bis jetzt ebenfalls keine Engpässe bei der Betreuung von Corona-Patienten. Vier werden auf der Intensivstation behandelt, ein Patient muss beatmet werden. Das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern - das größte Krankenhaus der Region - betreut zurzeit 40 Covid19-Patienten, davon liege knapp die Hälfte auf der Intensivstation.

In Kusel werden drei Menschen intensivmedizinisch versorgt, in Rodalben ist es ein Patient. In den Krankenhäusern in Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Zweibrücken gibt es aktuell keine Corona-Patienten. Weil in der Westpfalz momentan vergleichsweise wenig Menschen wegen Corona auf den Intensivstationen liegen, planen die Kreise vorerst auch keine Notkrankenhäuser.

Warnung der Experten vor Überlastung der Intensivstationen

Hier können Sie sich anschauen, wie die Lage zurzeit auf den Intensivstationen im Land ist. Experten hatten immer wieder davor gewarnt, dass die Lage dramatischer werden könnte, je mehr Menschen sich infizieren. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gaß macht darauf aufmerksam, dass viele Kliniken wegen der Corona-Pandemie nicht lebensnotwendige Operationen aufschieben würden. Das bedeute, dass die Krankenhäuser Geld verlieren würden.