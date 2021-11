Corona-Impfzentrum Kaiserslautern startet am Mittwoch

per Mail teilen

Das Landes-Impfzentrum Kaiserslautern startet am Mittwoch wieder seinen Betrieb. Die ersten Termine sind jetzt schon ausgebucht.

Wie die Stadt Kaiserslautern mitteilt, beginnt das Impfzentrum am Mittwoch um 7.30 Uhr, bis 15.00 Uhr wird dann geimpft. Am Anfang sollen täglich bis zu 500 Dosen verabreicht werden, mittelfristig sollen es bis zu 1.000 am Tag sein. Zur Verfügung stehen ausschließlich die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Erst im September waren die Impfzentren in der Westpfalz geschlossen worden. Die Impfungen liefen dann ausschließlich über die Hausärzte und die Impfbusse des Landes. Wegen der großen Nachfrage hatte die Landesregierung dann aber entschieden, die Impfzentren wieder zu öffnen.

Anmeldung für Impfzentrum Kaiserslautern im Internet oder über Hotline

Nach Angaben der Stadt sind die Termine für diese Woche schon ausgebucht. Zurzeit müssen sich Impfwillige über die Internetseite des Landes oder die Hotline 0800 / 57 58 100 für einen Termin anmelden. Mittelfristig ist geplant, dass man zu bestimmten Zeiten auch ohne Termin vorbeikommen kann, wenn man sich gegen Corona impfen lassen will.

Im Landes-Impfzentrum in Kaiserslautern werden täglich rund 50 Mitarbeiter im Einsatz sein, darunter auch viele ehrenamtliche Helfer. Diese haben laut Stadtverwaltung signalisiert, dass sie im Zentrum mitarbeiten wollen. In der Westpfalz sollen in den kommenden Tagen weitere Impfzentren den Betrieb aufnehmen.