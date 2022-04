Impfzentrum geschlossen- Sonderimpfaktion für Kinder

Das Impfzentrum in Kaiserslautern bleibt am Freitag geschlossen. Nach Angaben der Kreisverwaltung werden hier ausnahmsweise keine Corona-Impfungen durchgeführt. Nächster Öffnungstag ist damit erst wieder der kommende Montag. Eine Sonderimpfaktion für Kinder gibt es am Nachmittag dagegen in der Geschwister-Scholl-Grundschule in Kaiserslautern. Laut Stadt steht hier von 14 bis 16 Uhr ein Ärzteteam bereit, um Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Corona zu impfen. Sie müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.