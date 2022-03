Wird der Impfstoff von Novavax im Westen der Pfalz zum Ladenhüter?

In der Westpfalz ist die Nachfrage nach Corona-Impfungen mit dem neuen Vakzin der Firma Novavax eher verhalten. Die Menschen machen zwar einen Termin, bleiben dann aber zuhause.

Der Impfkoordinator von Stadt und Kreis Kaiserslautern, Tobias Metzger, ist ehrlich: Er hatte sich im Vorfeld erhofft, dass mehr Ungeimpfte das Angebot einer Impfung mit Novavax wahrnehmen würden. Zwar gab es im Landes-Impfzentrum in Kaiserslautern 780 Anmeldungen für eine solche Impfung gegen Corona - tatsächlich durchgeführt wurde aber nur rund die Hälfte.

Der Kaiserslauterer Impfkoordinator Tobias Metzger zeigt, wieviel Novavax-Impfungen zurzeit anstehen. SWR

"Vielleicht liegt es daran, dass die Termine für die Impfung erst am Donnerstag und Freitag ausgegeben wurden, dass die Menschen ihre Einladung im Mail-Postfach noch gar nicht gesehen haben", vermutet er. Normalerweise gebe es im Impfzentrum Kaiserslautern nur eine Ausfallquote von 20 Prozent.

Menschen in Kaiserslautern gut über Novavax informiert

Immerhin: Wer kommt, hat sich vorher schon ausführlich über den neuen Impfstoff informiert. Das berichtet der Arzt Michael Weber, der die Impflinge aufklärt: "Die Menschen haben sich bewusst für diesen Impfstoff entschieden."

Das Impfzentrum in Kaiserslautern. 780 Menschen hatten sich hier bisher für eine Impfung gegen Corona mit Novavax angemeldet. Durchgeführt wurden nur rund die Hälfte. SWR

Ähnlich wie in Kaiserslautern sieht es von den Zahlen her auch im Donnersbergkreis aus, wo seit Dienstag das neue Vakzin verabreicht wird. Dort gab es 100 Anmeldungen - letztlich erschienen aber nur 42 Menschen tatsächlich zu einer Corona-Impfung mit Novavax.

Wenig Nachfrage nach Novavax auch in Zweibrücken und Kusel

In Zweibrücken ist das Zahlenverhältnis sogar noch schlechter: Dort hätten am Montag und Dienstag 430 Menschen geimpft werden können. Am Ende erschienen nach Angaben eines Sprechers aber nur 150 - also weniger als die Hälfte.

In Pirmasens wurde erst am Mittwoch zum ersten Mal mit dem neuen Vakzin von Novavax geimpft. Im Kreis Kusel gab es 40 Anmeldungen - immerhin 27 Impfungen wurden dann auch durchgeführt.

Wer wird mit dem Novavax-Impfstoff geimpft? Der Impfstoff ist nur für die Grundimmunisierung zugelassen. Laut STIKO können Personen ab 18 Jahren geimpft werden, die zuvor noch keine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten haben. Die zweite Impfung kann mit einem Abstand von drei Wochen erfolgen. Schwangeren und Stillenden empfiehlt die STIKO derzeit keine Impfung mit dem Novavax-Impfstoff. Auch Booster-Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax werden aktuell nicht von der STIKO empfohlen.

Das Mittel von Novavax wurde als fünfter Corona-Impfstoff in der EU zugelassen. Es basiert auf einem eher klassischen Verfahren - anders als die neuen mRNA-Impfstoffe. Anfang Februar hatte sich die Ständige Impfkommission (STIKO) für den Einsatz des Impfstoffs von Novavax für Menschen ab 18 Jahren ausgesprochen.