Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am Dienstag erneut in Kaiserslautern Station. Nach Angaben der Stadtverwaltung steht der Bus zwischen 10 und 17 Uhr an der Fruchthalle. Wer sich hier gegen Corona impfen oder boostern lassen wolle, könne spontan vorbeikommen ohne einen Termin zu vereinbaren. Außerdem ist der Impfbus auch am Mittwoch in Kaiserslautern vor Ort, dann bei der Berufsbildenden Schule für Technik.