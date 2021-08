In der Westpfalz ist die Nachfrage nach der Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche verhalten. Das teilten die Kommunen auf Nachfrage mit. Seit einer Woche können sich alle jungen Menschen zwischen 12 und 17 Jahren impfen lassen.

Im Impfzentrum Zweibrücken haben sich den Angaben nach rund 200 Kinder mit dem Corona-Impfstoff von Biontech impfen lassen. Das sei noch ausbaufähig, erklärte ein Sprecher. Im Landkreis Kusel zeigte man sich ernüchtert, dass gerade einmal 90 junge Menschen in der ersten Woche zum Impfen gekommen waren. Allerdings freue man sich über jeden, der überhaupt noch zum Impfen komme. Das Impfzentrum Kaiserslautern meldet in der ersten Woche etwa 330 Kinder, die das Impfangebot genutzt hätten. Durch die sinkende Impfbereitschaft sei der Impfschutz in der Bevölkerung noch nicht hoch genug, um eine drohende Herbstwelle abzufedern, so die Stadtverwaltung.