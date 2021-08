In Kaiserslautern gibt es in den nächsten Tagen zahlreiche Termine für eine Corona-Impfung ohne Anmeldung. Wir sagen Ihnen, wo und wann das geht und was Sie dafür brauchen.

Die erste Impf-Aktion startet bereits am Mittwoch im Impfzentrum in Kaiserslautern auf dem Opel-Gelände. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kann dort jeder hinkommen, der bislang noch keine Corona-Impfung erhalten hat. Geimpft werde zwischen 8 und 16 Uhr, eine vorherige Anmeldung sei nicht erforderlich. Für die Impfungen stünden die Impfstoffe von Biontech und Moderna bereit. Auch am Freitag bietet das Impfzentrum diese Aktion an, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr.

Kaiserslautern impft dreimal gegen Corona-Virus

Die Stadt weist jedoch daraufhin, dass an beiden Tagen keine Zweitimpfungen durchgeführt werden. Wenn es zu einem größeren Andrang kommt, sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Geimpft werden alle Personen, die über 18 Jahre alt sind. Jüngere Menschen könnten nur dann geimpft werden, wenn sie durch ihren Beruf priorisiert seien. Das gilt beispielsweise für Pflegeschüler. Wer Interesse hat, soll seinen Personalausweis und, falls vorhanden, den Impfpass mitbringen.

Impf-Aktionen ohne vorherige Anmeldung

Die dritte Impf-Aktion in Kaiserslautern findet am Samstag im Geranienweg statt. Nach Angaben der Stadtverwaltung wird zwischen 11 und 16 Uhr geimpft. Verabreicht werde der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem keine Zweitimpfung erforderlich sei. Die Aktion werde vom Rotary Club Kaiserslautern und dem mobilen Impfteam des Deutschen Roten Kreuz organisiert. Zusätzlich soll es ein Gartenfest mit kostenlosem Essen und Getränken geben.

"Nutzen Sie diese Sonderimpftage!"

Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) und Landrat Ralf Leßmeister (CDU) appellieren an die Menschen, das Angebot wahrzunehmen. "Nutzen Sie diese Sonderimpftage, um unkompliziert und ohne Terminanmeldung möglichst schnell den Schutz einer ersten Immunisierung zu erhalten. Nur eine möglichst flächendeckende Immunisierung schützt unsere Gemeinschaft vor schweren oder gar tödlichen Corona-Verläufen", so Weichel und Leßmeister. Stadt und Landkreis haben bereits angekündigt, dass es im August weitere Impf-Aktion geben könnte.

Stadt und Landkreis Kaiserslautern impfen vor dem Supermarkt

Ab dem 2. August bieten die Stadt und der Landkreis Kaiserslautern zahlreiche weitere Sonderimpftermine an. Im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit würden dafür Impfbusse auf Supermarkt-Parkplätzen eingesetzt. Dabei gebe es die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung durch die Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes impfen zu lassen. Die genauen Termine sind auf der Homepage der Stadt Kaiserslautern aufgeführt.

Impf-Aktion im Donnersbergkreis kommende Woche

Auch im Donnersbergkreis wird es kommende Woche an zwei Tagen Corona-Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung geben. Wie die Kreisverwaltung bekannt gibt, wird am 2. und 3. August jeweils von 8 bis 16 Uhr im Impfzentrum in der Stadthalle in Kirchheimbolanden geimpft. Dafür stünde der Impfstoff von Biontech zur Verfügung. "Nehmen Sie bitte dieses Angebot wahr", ruft Landrat Rainer Guth (parteilos) zur Impfung auf, "nur so können wir dieses Virus bekämpfen und Schritt für Schritt unser normales Leben zurückgewinnen!“ Für Sonntag hat der Kreis außerdem eine Sonderimpfaktion in Eisenberg angekündigt, am 5. August eine weitere Aktion in Winnweiler.

Impfbus fährt auch durch den Landkreis Kusel

Im August wird der Impfbus auch durch den Landkreis Kusel rollen. Wie die Kreisverwaltung bekannt gibt, starten die mobilen Impfteams ihre Tour am 3. August in Lauterecken. Bis Ende August soll es dann insgesamt neun Termine im gesamten Landkreis geben. Dort können sich die Menschen dann ohne vorherige Anmeldung ihre Erstimpfung abholen. Der Bus werde neben Lauterecken in Schönenberg-Kübelberg, Kusel, Rockenhausen, Altenglan, Glan-Münchweiler und Waldmohr Halt machen. Die genauen Termine hat der Kreis in einer Übersicht festgehalten: