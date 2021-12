Impfung gegen Corona beim FCK am 28. Dezember

Der 1. FC Kaiserslautern bietet am 28. Dezember eine Impf-Aktion am Fritz-Walter-Stadion an. Kommen kann jeder - auch ohne Voranmeldung.

Nach Angaben des FCK findet die Aktion am 28. Dezember in der Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern statt - von 12 bis 24 Uhr. Die Aktion steht unter dem Motto "Die Lange Nacht der Impfung". Für jeden frisch Geimpften gibt es anschließend auch noch eine Stadionwurst und ein Getränk gratis. Jeder, der will, kann sich bei mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes impfen lassen - egal, ob Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung. Eine Terminabsprache ist nicht notwendig. Personen unter 30 Jahren erhalten den Impfstoff von Biontech, Personen über 30 Jahren den von Moderna. Mitgebracht werden müssen der Personalausweis und, sofern vorhanden, der Impfpass. Impfungen beim FCK auch für Kinder und Jugendliche Auch Kinder und Jugendliche können sich nach Angaben des FCK impfen lassen. Sind sie zwischen 12 und 15 Jahre alt, muss ein Erziehungsberechtigter dabei sein. Jugendliche ab 16 Jahren können mit einer schriftlichen Einwilligung der Eltern auch alleine kommen. Der FCK-Geschäftsführer, Thomas Hengen, sagte, der Verein unterstütze gerne die Impf-Kampagne. Er hoffe, dass möglichst viele Menschen das Angebot wahrnehmen und sich auf dem Betzenberg impfen ließen. "Wir dürfen auch zwischen den Jahren nicht aufhören, die Pandemie aktiv zu bekämpfen." Unterstützung von Stadt Kaiserslautern und Landesregierung Unterstützt wird die Aktion auch von der Stadt Kaiserslautern und vom Land. Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) zeigte sich erfreut über die zusätzliche Impf-Möglichkeit. "Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle zählt jede einzelne Impfung." Auch Landes-Impfkoordinator Daniel Stich begrüßte die Aktion des FCK: "Nutzen Sie bitte das einfache und schnelle Impfangebot!"

