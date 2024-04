Mann aus Kaiserslautern fällt auf Betrug mit Immobilie herein

Es schien ein interessantes Immobilien-Angebot im Internet zu sein. Doch ein Mann aus Kaiserslautern ist offenbar Betrügern aufgesessen. Die Polizei ermittelt.

Nach Angaben der Polizei hatte der 21-Jährige aus Kaiserslautern Mitte März ein interessantes Angebot im Internet angeschaut - und per Mail Kontakt mit dem vermeintlichen Verkäufer aufgenommen. Er wurde an ein Online-Maklerbüro verwiesen. Dieses bot ihm an, die Immobilie für ihn zu reservieren - gegen eine Gebühr in vierstelliger Höhe, die der Mann auch zahlte.

Haus sollte nur vermietet werden

Das böse Erwachen kam, als er sich die Immobilie an Ostermontag anschauen wollte: Nicht nur stand der Mann vor verschlossener Tür und ein Makler ließ sich nicht blicken. Zudem traf er einen Nachbarn, dem die besagte Immobilie gehört. Dieser teilte dem 21-Jährigen mit, dass er das Haus im Internet zur Vermietung angeboten habe - von einem Verkauf sei nie die Rede gewesen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Betrüger die Fotos und die Beschreibung des Hauses aus der Vermietungs-Anzeige kopiert haben und dann das Haus auf einer anderen Plattform zum Verkauf eingestellt haben. Der 21-Jährige erstattete Anzeige, die Ermittlungen der Polizei laufen.