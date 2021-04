Ein Streit in einem Wohngebiet in Kaiserslautern endete am Donnerstag Nachmittag blutig, das teilte die Polizei mit. Laut ihrem Bericht schlug ein Mann einem anderen zunächst ins Gesicht, dann soll er ihm in den Daumen gebissen haben. Als der Gebissene versuchte, seinen Daumen aus dem Mund zu befreien, soll er dem Mann einen Zahn ausgerissen haben. Beide Männer wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.