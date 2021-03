Die IG Metall ruft in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland wieder zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie auf. In der Westpfalz sind zwei Aktionen geplant: Beim Eisenguss-Unternehmen Heger Guss in Enkenbach-Alsenborn sind die etwa 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgerufen, an einem Autokorso teilzunehmen. Auch die Beschäftigten der Firma BITO Lagertechnik beteiligen sich an einer solchen Aktion am Produktionsstandort in Lauterecken. Die IG-Metall fordert in den laufenden Tarifverhandlungen unter anderem vier Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten.