IG Metall macht Druck bei Opel-Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern

Es ist ein Milliardenprojekt: Bei Opel in Kaiserslautern soll ab dem kommenden Jahr eine neue Batteriezellenfabrik entstehen. Dabei macht die Gewerkschaft IG Metall jetzt Druck.

Ab 2023 sollen bei Opel in Kaiserslautern die Bauarbeiten für eine neue Batteriezellenfabrik starten. Das Werk soll zur Energiewende in ganz Europa beitragen. Doch die Gewerkschaft IG-Metall sieht bei der neuen Fabrik in Kaiserslautern noch Klärungsbedarf. Der Leiter des IG-Metall-Bezirks Mitte, Jörg Köhlinger, sagte, die Gewerkschaft lege Wert darauf, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Außerdem sei es wichtig, dass die Produktion frühzeitig aufgenommen wird. Und vor allem müsse Tarifbindung für die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hergestellt werden. "Gute Arbeit zu guten tariflichen Bedingungen sollten auch in der Batteriezellenfarik gelten , sonst wird man keine Fachkräfte dafür finden", so Köhlinger.

Ab 2023 soll bei Opel in Kaiserslautern eine neue Batteriezellenfabrik für E-Autos gebaut werden. Opel Automobile GmbH

Batteriezellenfabrik soll 2.000 Arbeitsplätze schaffen

Generell mache sich die IG-Metall keine Sorgen wegen der geplanten Batteriezellenfabrik, erklärt Köhlinger. Schließlich gebe es einen entsprechenden Förderbescheid vom Bund und vom Land Rheinland-Pfalz. Beide geben insgesamt 436,8 Millionen Euro für die neue Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern. Insgesamt sollen in das Projekt mehr als zwei Milliarden Euro investiert werden.

Bis Ende 2025 soll die neue Fabrik bei Opel in Kaiserslautern aufgebaut werden und Arbeitsplätze für etwa 2.000 Menschen schaffen. In dem Werk sollen dann jedes Jahr Batterien für bis zu 500.000 Elektro-Fahrzeuge produziert werden.

Kritik von IG-Metall nach Aussage von Stellantis-Chef

Anlass für die Kritik der Gewerkschaft IG-Metall zum neuen Opel-Batteriewerk in Kaiserslautern war eine Aussage des Chefs des Opel-Muttkonzerns Stellantis gegenüber dem Handelsblatt. Carlos Tavares hatte die Sanierung von Opel verteidigt. Es werde viel von dem kritisiert, was Stellantis seit der Übernahme von Opel gemacht habe. Es störe aber niemanden, dass Opel jetzt Geld verdiene.

Jörg Köhlinger von der IG-Metall sagte dazu, der Stellantis-Chef wolle den Eindruck erwecken, die Arbeitnehmer seien für die langjährigen Probleme bei Opel verantwortlich. Aber um Standorte und Beschäftigung abzusichern, seien Betriebsrat und IG-Metall mit tarifpolitischen Kompromissen über ihre Schmerzgrenze gegangen. Außerdem habe man frühzeitig nachhaltige Investitionen in innovative Produkte und nachhaltige Elektro-Strategien angemahnt und warte dennoch bis heute auf den Baubeginn der Batteriefabrik in Kaiserslautern.