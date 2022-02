Die Stadt Kaiserslautern will die Bevölkerung einbinden, wenn es um eine mögliche neue Bebauung rund um das Fritz-Walter-Stadion geht. Das ist jetzt im Stadtrat deutlich geworden. Auf dem Betzenberg soll ein Wohn- und Geschäftsquartier entstehen und in diesem Jahr die Vermarktung der Stadionflächen beginnen. Dazu gehören beispielweise auch Sport- und Parkplätze. Das zuständige Planungsbüro will dazu Bürger anhören und Ideen in das Konzept mit aufnehmen.