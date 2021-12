Am Montagabend sind mehrere hundert Menschen mit Teelichtern durch Kaiserslautern, Pirmasens, Kirchheimbolanden, Kusel und Dahn gelaufen. In den Sozialen Netzwerken hatte die Bewegung "Freie Pfälzer" zu solchen Spaziergängen aufgerufen.

Friedlich spazierten am Abend mehrere hundert Personen durch die Innenstädte von Kaiserslautern, Pirmasens, Kirchheimbolanden, Kusel und Dahn. Viele von ihnen trugen ein Teelicht in der Hand. Die Bewegung "Freie Pfälzer" hatte zu der Aktion aufgerufen. Nach SWR-Informationen gab es bei den Spaziergängen nur wenige Verstöße gegen die Versammlungsauflagen oder die Maskenpflicht.

Bis zu 500 Menschen spazieren durch Kaiserslautern

In Kaiserslautern waren es anfangs etwa 100 Menschen, die sich auf dem Stiftsplatz versammelten. Am Ende waren es rund 500 Personen, darunter auch Kinder, die mit Kerzen, Laternen und Teelichtern über den Schillerplatz zur Fackelstraße und zurück spazierten. Dabei wurde vereinzelt der Mindestabstand unterschritten, die Aktion verlief aber friedlich. Das Ordnungsamt war nach SWR-Informationen mit fünf Kräften vor Ort.

Viele Teilnehmer in Pirmasens, Spaziergänge auch in Kusel und Dahn

In der Innenstadt von Pirmasens nahmen etwa 250 Menschen an einem Spaziergang teil. Einige Leute trugen dabei keine Maske. Das Ordnungsamt muss jetzt beurteilen, ob ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung vorliegt. In Kusel waren im Vorfeld zwei Veranstaltungen von den "Freien Pfälzern" angemeldet worden. Dort waren um die 45 Personen unterwegs. Auch in Dahn blieb der Spaziergang mit etwa 50 Teilnehmern friedlich. Dabei war ein Plakat mit der Aufschrift "Wir bleiben vereint, Nein zur Spaltung der Gesellschaft" zu sehen.

Etwa 80 Menschen in Kirchheimbolanden unterwegs

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mainz hatten sich in Kirchheimbolanden gegen 18:30 Uhr etwa 80 Menschen am Römerplatz getroffen, um von dort aus zu einem Spaziergang zu starten. 45 Minuten später habe sich die Gruppe bereits wieder aufgelöst. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Verlauf der Aktion nicht zu Meinungsäußerungen.

Verfassungsschutz beobachtet Bewegung "Freie Pfälzer"

Der Verfassungsschutz beobachtet die Bewegung "Freie Pfälzer" nach eigenen Angaben. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) sagte, dass sie ein Ableger der Bewegung "Freie Sachsen" sein könnte. Die Gruppe "Freie Sachsen" ruft regelmäßig zu Protestmärschen gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung auf.