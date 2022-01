Tierheim Kaiserslautern: Hund über den Zaun geworfen?

per Mail teilen

Das Tierheim Kaiserslautern hat einen traurigen Neuzugang. Labrador-Mischling Bernie wurde morgens auf dem Gelände gefunden. Wurde er einfach über den Zaun geworfen?

Anne Knauber schüttelt den Kopf. Die Leiterin des Tierheims Kaiserslautern kann nicht sagen, wie Bernie, wie der Labrador-Mischling getauft wurde, auf die andere Seite des Zauns gekommen ist. Es wäre möglich, dass der Hund einfach geworfen wurde. Allerdings könnte es auch sein, dass jemand über den Zaun geklettert ist und Bernie auf der anderen Seite entgegengenommen hat.

Wurde der Hund im Tierheim Kaiserslautern über den Zaun geworfen?

"Bernie weist zumindest keine Verletzungen auf, die von einem Sturz stammen könnten", so Knauber. Als die Mitarbeiter im Tierheim Kaiserslautern den Hund am Wochenende fanden, hatte er sich zunächst nicht anfassen lassen. Er habe panisch reagiert. Inzwischen sei er aber ruhiger geworden und entspanne sich langsam in der neuen Umgebung. Warum der Hund ausgesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Bernie wurde auf der anderen Seite des Zauns beim Tierheim Kaiserslautern gefunden. Der Hund war zunächst panisch, beruhigte sich aber wieder. Noch ist unklar, ob er möglicherweise über den Zaun geworfen wurde. Tierheim Kaiserslautern

Bernie soll von einem Tierarzt untersucht werden

Der Labrador-Mischling ist etwa neun bis zehn Jahre alt und "nicht verwahrlost", wie Anne Knauber bestätigt. Das Fell sei gepflegt, die Krallen kurz und der Hund sei auch nicht abgemagert. Die Ergebnisse einer Untersuchung durch einen Tierarzt stehen aber noch aus, erklärt die Leiterin des Tierheims Kaiserslautern. Bernie habe in jedem Fall altersbedingte, gesundheitliche Probleme. Das hätte das Tierheim schon jetzt festgestellt.

Tierheim Kaiserslautern will Anzeige erstatten

Bernie hatte nichts bei sich, als er im Tierheim gefunden wurde. Keinen Hinweis auf seinen Namen, sein Alter oder den Grund, warum er sozusagen entsorgt wurde. An seinem Halsband sei aber eine Plakette von Tasso befestigt gewesen. Dort können die Besitzer ihre Tiere registrieren, damit sie schneller wiedergefunden werden können, falls sie mal ausreißen. Über diese Plakette konnte das Tierheim Rückschlüsse auf den Besitzer ziehen. Das Tierheim will Anzeige erstatten, wie Tierheimchefin Anne Knauber erklärt. Im Fall einer Verurteilung könnte eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Euro auf den Besitzer zukommen.

Neues Zuhause für Bernie gesucht

Die Mitarbeiter des Tierheims Kaiserslautern hoffen jetzt, dass sie für Bernie zeitnah ein schönes neues Zuhause finden. Dort könnte er dann seine letzten Jahre als Hunde-Opa verbringen, ohne jemals wieder über einen Zaun geworfen oder gehoben zu werden.