Hospizverein erweitert sein Angebot

Der Hospizverein für Stadt und Kreis Kaiserslautern erweitert sein Angebot. Dieses richtet sich an schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige. Wie der Hospizverein mitteilt, werden seine überwiegend ehrenamtlichen Mitarbeiter ab sofort von einem Team aus Palliativmedizinern und Pflegefachkräften unterstützt. Bei Bedarf stünden diese schwerkranken und sterbenden Menschen, aber auch deren Familie rund um die Uhr zur Verfügung. Die Fachkräfte sollen den Patienten im eigenen Zuhause, aber auch im Pflegeheim oder stationären Hospiz helfen, belastende Krankheitssymptome zu lindern. Dazu zählten starke Schmerzen, Atemnot und Angst, so der Kaiserslauterer Hospizverein. Um das erweiterte Palliativ-Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen ein Arzt oder Krankenhaus dieses verordnen. Genau wie die weiter bestehende ehrenamtliche Hospizarbeit ist dieses kostenlos.