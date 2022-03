Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ist nach Angaben der Polizei ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden. Das Feuer war am Donnerstagmittag in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Vermutlich habe die Bewohnerin aus Unachtsamkeit mit einem Teelicht eine Zeitung angezündet, so die Polizei. Die Flammen hätten sich schnell unkontrolliert ausgebreitet, Nachbarn die Frau aber in Sicherheit bringen können. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bewohnerin kam vorsorglich ins Krankenhaus.