Hochschule will Geflüchtete fit für Arbeitsmarkt machen

Die Hochschule Kaiserslautern will aus dem Ausland geflüchtete Akademikerinnen für den Arbeitsmarkt fit machen. Dazu bietet sie nach eigenen Angaben spezielle Kurse an, die ab sofort wieder starten. Das Angebot richtet sich demnach an Frauen aus naturwissenschaftlichen und technischen Berufen. Mit Online-Kursen und Mentoren will die Kaiserslauterer Hochschule ihnen in Deutschland neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnen. Es ist das dritte Mal, dass die Hochschule das Programm anbietet. Für die Teilnehmerinnen entstehen keine Kosten.