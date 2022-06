Digital Farming - Zukunft der Landwirtschaft spielt in Kaiserslautern

Landwirtschaft und moderne Technik müssen sich nicht ausschließen, im Gegenteil: In der Westpfalz wird die Forschung zu Digital Farming seit Jahren erfolgreich vorangetrieben.

Die Zukunft der Landwirtschaft hat begonnen: Drohnen kreisen über den Äckern, die Bilder werden im Computer eingespeist, bearbeitet und ausgewertet. Anschließend fahren autonome Traktoren über die Felder und düngen nur noch dort, wo es nötig ist. Der Bauer kontrolliert das Procedere am Computer. Effektives Arbeiten dank Digital Farming.

Digitalisierte Landwirtschaft, made im Alsenztal

Christian Koch von der Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Münchweiler an der Alsenz ist ein Pionier in der computergesteuerten Landwirtschaft. Er findet es noch heute beeindruckend, wenn er sich auf seinen selbst fahrenden Schlepper setzt: "Wenn ich beispielsweise Gülle ausbringen will, fährt er wie von Geisterhand, weil er weiß, wie viel Stickstoff oder Nährstoff er auf dem Feld verteilen muss... außerirdisch!"

Computer sollen Landwirten Arbeit annehmen

An der Technischen Universität in Kaiserslautern gibt es einen eigenen Lehrstuhl Digital Farming. Professor Jörg Dörr erforscht, was in dem Bereich noch alles möglich ist - und wie man das, was schon machbar ist, zusammenfügt.

Jörg Dörr hat 2017 die Professur für "Digital Farming" an der TU Kaiserslautern übernommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Fraunhofer IESE

Ein Forschungsprojekt sei beispielsweise "Cognitive Agriculture" - dabei geht es darum, landwirtschaftliche Produkte umwelt- und ressourcenschonend zu produzieren, aber auch effizient. Und das mit digitaler Hilfe. So lassen sich schon jetzt mit dem Computer von Schädlingen befallene Stellen im Acker erkennen und punktuell bekämpfen. Das reduziert den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Das wird die Zukunft sein: Dass die Landwirte entlastet werden und dass die Computer sie unterstützen.

Moderne Technologie auch im Kuhstall

Nicht nur auf den Feldern hat Digital Farming Einzug gehalten - auch im Viehstall. Auch hier spielt die Lehr- und Versuchsanstalt für Viehhaltung in Münchweiler eine wichtige Rolle, erzählt Christian Koch. "Wir können zum Beispiel unsere Tiere beobachten. Das ist ein Tracking-System, das wir schon von unseren Smartphones kennen, um beispielsweise unsere Gesundheit zu überwachen. Das können wir auch für Kühe."

In der Lehr- und Versuchsanstalt in Alsenz gibt es ein "Kuh-Tracking", mit dem Bewegungsmuster der Kuh verfolgt werden können. (Symbolbild) Colourbox Foto: Colourbox.de -

Die Landwirtschaft muss sich bewegen. Das hat sie schon immer getan. Und sie muss es auch in Zukunft. Denn, so Christian Koch: "Eines ist klar: Wir werden mehr Menschen auf der Welt, und wir müssen mit weniger Ressourcen versuchen, alle bestmöglich zu ernähren."