Hinweise auf illegales Autorennen verdichten sich

In Kaiserslautern verdichten sich die Hinweise auf ein Autorennen in der Brandenburger Straße. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, werde inzwischen nach einem hoch motorisierten Mercedes AMG gefahndet. Die schwarze C- oder E-Klasse stamme aus der aktuellen Serie, Hinweise auf den Fahrer gebe es aber noch nicht. Die Polizei vermutet, dass er sich am Sonntag vor einer Woche im Bereich Pariser- und Brandenburger Straße ein Rennen mit einem blauen Dodge geliefert hat. Dessen 24-jähriger Fahrer krachte dann gegen einen Baum. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt, sind inzwischen aber außer Lebensgefahr. Der andere Fahrer flüchtete.