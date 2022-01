Wo gibt es in Kaiserslautern den Impfstoff von Novavax gegen Corona?

per Mail teilen

Ab sofort kann sich jeder in Rheinland-Pfalz für eine Impfung gegen Corona mit dem Impfstoff von Novavax anmelden. Das Impfzentrum in Kaiserslautern könnte ihn dann verimpfen.

Ab dem 21. Februar soll der Impfstoff "Nuvaxovid" von Novavax in Deutschland zur Verfügung stehen, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigt hat. In Rheinland-Pfalz können sich die Menschen ab sofort für eine Corona-Impfung mit dem neuen Impfstoff registrieren lassen. Die Terminvergabe erfolgt über das Impfportal des Landes.

Wird in Kaiserslautern mit Impfstoff von Novavax geimpft?

Noch ist allerdings unklar, wo genau die Novavax-Impfungen vorgenommen werden. Der Verdacht liegt nahe, dass der neue Impfstoff auch in den Landesimpfzentren, unter anderem in Kaiserslautern, verimpft wird. Schließlich werden die Termine über das rheinland-pfälzische Impfportal verteilt, das auch bislang die Termine für die Impfzentren vergibt.

Gesundheitsministerium: "Landesimpfzentren kommen in Betracht"

Auf SWR-Nachfrage konnte das Landesgesundheitsministerium jedoch noch nicht bestätigen, dass dort die Impfungen mit dem Impfstoff von Novavax vorgenommen werden. "Sowohl die Landesimpfzentren als auch weitere Stellen kommen in Betracht", so ein Sprecher der Landesregierung. Damit scheint auch nicht ausgeschlossen, dass zum Start der Novavax-Impfungen kleiner Impfstellen im Land, wie beispielsweise in Winnweiler oder Pirmasens, sowie Arztpraxen oder der Impfbus den neuen Impfstoff anbieten.

Novavax-Impfungen sollen am 21. Februar starten

1,75 Millionen Impfdosen stellt Novavax nach Angaben von Gesundheitsminister Lauterbach in Deutschland Ende Februar zur Verfügung. Wie viele davon nach Rheinland-Pfalz, ist ebenfalls noch nicht bekannt. "Die genaue Verteilung des Novavax-Impfstoff muss noch geklärt werden", heißt es aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium.

Novavax genau genommen kein "Totimpfstoff"

Der Impfstoff von Novavax unterscheidet sich von den bislang verwendeten Impfstoffen, die entweder auf mRNA- oder auf Vektor-Basis hergestellt werden. Novavax hat ein Vakzin auf Protein-Basis entwickelt, das landläufig etwas ungenau als "Totimpfstoff" bezeichnet wird. Die Technik hat sich bereits vor Corona bei Grippeimpfstoffen bewährt.