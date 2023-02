Wahlhelfer für OB-Stichwahl in Kaiserslautern gesucht

per Mail teilen

Am kommenden Sonntag entscheidet sich, wer künftig in Kaiserslautern Oberbürgermeisterin wird. Die Stadt sucht noch Wahlhelfer.

Nach Angaben der Stadt haben schon viele Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die am 12. Februar beim ersten Wahlgang im Einsatz waren, ihre Teilnahme bei der Stichwahl zugesagt. Allerdings gebe es einige Krankheitsfälle, sodass jetzt noch Beisitzer gesucht werden, die kurzfristig zur Verfügung stehen können. Für den Einsatz gibt es eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro. Interessierte können sich unter der Mailadresse wahlen@kaiserslautern.de oder über die Homepage der Stadt Kaiserslautern melden.

Alles zur Wahl: Kaiserslautern wählt einen neuen Oberbürgermeister

Unterlagen für Briefwahl in Kaiserslautern werden zugestellt

Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass Wählerinnen und Wähler, die einen Antrag auf Briefwahl gestellt haben, die Unterlagen am Dienstag oder Mittwoch zugestellt bekommen. Wer diese nicht bis Freitag erhalten habe, sollte am Freitag bis 18 Uhr oder am Samstag zwischen neun und zwölf Uhr ins Bürgercenter kommen. Dort wird dann ein neuer Wahlschein ausgestellt.

Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen sollten nach Angaben der Stadt wenn möglich direkt im Briefwahlbüro im Rathaus abgegeben oder in den Briefkasten des Rathauses oder der Ortsverwaltungen geworfen werden. Außerdem können sie auch am Wahlsonntag im Stimmbezirk abgegeben werden.

Bei der OB-Stichwahl am Sonntag treten die SPD-Kandidatin Beate Kimmel und die CDU-Kandidatin Anja Pfeiffer gegeneinander an. Sie hatten im ersten Wahlgang fünf weitere Bewerber hinter sich gelassen.