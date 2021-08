per Mail teilen

Die Stadt Kaiserslautern kann die verschärften Corona-Maßnahmen wieder zurücknehmen. Die Entscheidung über die nächste Großveranstaltung soll kommende Woche fallen.

Der Corona-Inzidenzwert der Stadt Kaiserslautern lag nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes am Donnerstag, unter Einbeziehung der US-Streitkräfte, bei 19,7. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, lag die Inzidenz damit den dritten Tag in Folge unter 35. Die am vergangenen Sonntag wirksam gewordenen Verschärfungen der Corona-Maßnahmen würden daher ab Samstag wieder außer Kraft gesetzt.

Zuschauerzahl bei DFB-Pokalspiel noch unklar

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen seien daher wieder mehr als 350 Personen zugelassen. Im Freien sei es ebenfalls wieder möglich, mehr als 500 Besucher einzulassen. In beiden Fällen ist nach Angaben der Stadtverwaltung die Besucherhöchstzahl auf 5.000 Menschen begrenzt. Wie viele Fans zum DFB-Pokalspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach am 9. August ins Fritz-Walter-Stadion dürfen, soll kommende Woche entschieden werden. Zum Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig waren bis zu 15.000 Zuschauer zugelassen.

FCK beantragt erneute Ausnahmegenehmigung

Der FCK hat nach eigenen Angaben bereits beantragt, im Zuge einer Ausnahmegenehmigung auch im DFB-Pokal vor bis zu 15.000 Zuschauern spielen zu dürfen. Nachdem die Corona-Verordnung des Landes auch bis Mitte August gültig sein wird, habe der Verein den Genehmigungsprozess für das Heimspiel gegen Mönchengladbach gestartet. Der FCK spricht von einer positiven Rückmeldung der Stadt Kaiserslautern und wartet nun auf eine Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit. "Sobald die Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, beginnt der 1. FC Kaiserslautern direkt mit dem Vorverkauf der Tickets für Mitglieder und Dauerkarteninhaber", heißt es auf der Homepage der "Roten Teufel".