Razzia wegen Hatespeech: Wohnungen in Kaiserslautern durchsucht

Das Landeskriminalamt hat am Dienstag im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags gegen Hasskommentare im Internet zwei Wohnungen in Kaiserslautern durchsucht. Insgesamt gab es in Rheinland-Pfalz 14 Verdächtige.

Acht Laptops, sieben Mobiltelefone, zahlreiche Datenträger, Waffen, Munition und andere Gegenstände, die laut Waffengesetz verboten sind, fanden die Ermittler des Landeskriminalamtes in den Wohnungen und Häusern der 14 Beschuldigten in Rheinland-Pfalz. Sie stammen aus Kaiserslautern, Worms, Mainz, Landau, Trier und den Landkreisen Mayen-Koblenz, Ahrweiler, Mainz-Bingen und dem Rhein-Pfalz-Kreis. In Kaiserslautern seien mehrere Datenträger gesichert worden, eine Festnahme habe es nicht gegeben.

Hasskommentare im Zusammenhang mit der Bundestagswahl

Das Bundeskriminalamt hatte zuvor mehr als 600 Äußerungen im Internet analysiert und geprüft, ob die Kommentare einen strafbaren Inhalt hatten. Konkret bezogen sich die Ermittlungen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft auf Äußerungen in den Sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit der Bundestagswahl im vergangenen Jahr.

Politikerinnen und Politiker Ziel von "Hatespeech"

Die Generalstaatsanwaltschaft hat angekündigt, dass die Beweismittel gegen die 14 Beschuldigten aus Rheinland-Pfalz jetzt ausgewertet werden. Polizeibehörden in ganz Deutschland führen seit Dienstagmorgen Ermittlungen gegen mehr als 100 Beschuldigte in 13 Bundesländern durch, die gezielt Hasskommentare gegen Politikerinnen oder Politiker im Internet verfasst haben.

Lewentz: "Kein Hetzer darf sich sicher fühlen"

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) begrüßte das geschlossene Vorgehen der Sicherheitsbehörden bei den Durchsuchungen. "Kein Hetzer im Netz darf sich sicher fühlen. Es wird auch da genau hingeschaut, wo Äußerungen im vermeintlich anonymen Raum getätigt werden. Radikalisierung lassen wir weder in der realen, noch in der virtuellen Welt zu", so Lewentz. Strafrechtlich relevante Äußerungen würden auch in Zukunft konsequent zur Anzeige gebracht und Ermittlungen eingeleitet.

Neue Ermittlungsgruppe in Rheinland-Pfalz

Erst am Montag hatte die Ermittlungsgruppe "Hatespeech" in Rheinland-Pfalz mitgeteilt, dass nach der Tötung zweier Polizisten bei Kusel mehr als 500 strafrechtlich relevante Kommentare im Internet gefunden wurden. Gegen 128 Beschuldigte sei bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Mit welchen Konsequenzen die Verfasser zu rechnen haben, lässt sich nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft noch nicht sagen.