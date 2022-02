Die Handwerkskammer der Pfalz setzt sich auch in diesem Jahr dafür ein, dass möglichst wenig Auszubildende ihre Lehre abbrechen. Wie ein Sprecher in Kaiserslautern mitteilte, solle es erneut gezielte Angebote für Auszubildende und Betriebe geben. Dabei würden Experten der Handwerkskammer am Telefon, per Email, aber auch online kostenlos Hilfestellung leisten. Denn viele Probleme während einer Ausbildung könnten oft leichter mit einer dritten, unbeteiligten Person gelöst werden.