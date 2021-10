Hier feiern Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken Halloween

Am Wochenende vor Allerheiligen gibt es nach einem Jahr Pause wieder zahlreiche Halloween-Partys in der Region. Im vergangenen Jahr gab es wegen Corona eher Saures statt Süßes.

In Kaiserslautern verwandelt sich am Samstag gleich die gesamte Innenstadt zu "Halloween in der City". Wie die Stadtverwaltung mitteilt, würden die "Breunigweiler Hexen" und andere Schauergestalten den ganzen Tag über in der Fußgängerzone ihr Unwesen treiben. Vor der Stiftskirche werde es außerdem zahlreiche Mitmach-Aktionen rund um den Kürbis geben: Kürbisschnitzen, Maskenbasteln oder die Suche nach dem ausgefallensten Kürbis. "Halloween in der City" dauert von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Pirmasens feiert mit den American Footballern

In Pirmasens laden die Praetorians zu einer klassischen Halloween-Party mit Musik und Kostümen ein. Die American Footballer feiern am Sonntag ab 21 Uhr beim Polizeisportverein Pirmasens. Alle, die mitfeiern wollen, sollen sich in ein gruseliges Kostüm werfen in der Taverne in der Spesbach vorbeikommen. Der Eintritt kostet fünf Euro, über die Corona-Hygieneregeln ist nichts bekannt.

Nur noch bis Halloween: Kürbis-Ausstellung auf der Gartenschau Kaiserslautern

Grusel-Modenschau für Kinder in Zweibrücken

Zweibrücken feiert Halloween nach Angaben der Stadtverwaltung in diesem Jahr anders als üblich. Das "Halloween-Spektakel" auf dem Hallplatz und dem Schlossplatz entfalle weiterhin aufgrund der Corona-Hygienevorgaben. Die diesjährigen Feierlichkeiten würden sich demnach vor allem an Kinder und Jugendliche richten. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags, der ebenfalls am Halloween-Tag stattfindet, soll es auf dem Herzogplatz unter anderem eine Kinder-Grusel-Modenschau unter dem Motto "Zweibrücken sucht den Halloween-Superstar 2021" geben.

Landstuhl mit Halloween-Party unter 2G-Regeln

Gefeiert wird auch in der Stadthalle in Landstuhl. Dort steht am Sonntagabend die "Halloween Party" auf dem Programm. Die Besucherinnen und Besucher sollen zwar kostümiert vorbeikommen, ein Kostüm sei aber keine Pflicht. Musikalisch wird der Abend von der Rockband "The Horse" gestaltet. Die Veranstalter weisen daraufhin, dass bei der Party die 2G-Regel gilt, also nur Geimpfte und Genesene Einlass erhalten. 19:30 Uhr geht es los, Eintrittspreis: zehn Euro.

Vergangenes Jahr fiel Halloween größtenteils aus

Im vergangenen Jahr mussten aufgrund der verschärften Corona-Verordnungen zahlreiche Halloween-Feiern abgesagt werden. Zahlreiche Bürgermeister und Oberbürgermeister, darunter auch Klaus Weichel (SPD) aus Kaiserslautern und Markus Zwick (CDU) aus Pirmasens, appellierten zudem an die Bevölkerung, auf Halloween-Partys im Privaten zu verzichten. Zudem forderten die Verwaltungen die Bürger auf, nicht mit den Kindern um die Häuser zu ziehen, um "Süßes oder Saures" zu verlangen. In diesem Jahr gibt es diesbezüglich bislang noch keine Aufforderungen, auf das Feiern zu verzichten.