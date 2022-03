Kinder der Luitpold-Grundschule in Kaiserslautern haben einen Spendenlauf zugunsten der Geflüchteten aus der Ukraine gestartet. Sie suchen noch Sponsoren, die für gelaufenen Runden der Kinder Geld spenden. Die erste Gruppe war am Donnerstag bis 12 Uhr im Volkspark in Kaiserslautern unterwegs. Dort wollen die Kinder auch am Freitag wieder von 10 bis 12 Uhr laufen. Die Erlöse der Spendenaktion gehen an die "Donnersberger Initiative für Menschen in Not".