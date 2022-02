In der St.-Rochus-Kapelle in Hohenecken, einem Stadtteil von Kaiserslautern, findet am Sonntag ein Gottesdienst mit der ukrainischen Gemeinde statt. Vor allem im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine wolle man für den Frieden beten, teilte die Pfarrei Heilig Geist in Kaiserslautern mit. Ein Pfarrer aus der Ukraine und ein Kollege aus Kaiserslautern würden die Messe gemeinsam abhalten. Die Gottesdienste der ukrainischen Gemeinschaft und der Pfarrei Heilig Geist finden bereits seit einem Jahr regelmäßig statt.