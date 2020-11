Viele evangelische Kirchengemeinden in der Westpfalz veranstalten am Buß- und Bettag am Mittwoch Gottesdienste und musikalische Andachten. Die Veranstaltungen finden nach Angaben der Evangelischen Kirche unter dem Motto „Zukunft OFFen“ statt.

Die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinden sind dazu eingeladen, über ihre Zukunftsängste und -wünsche zu sprechen und für Energie und Hoffnung zu bitten. Vor allem in der aktuellen Corona-Krise. Gottesdienste und Andachten finden beispielsweise in Schopp (18 Uhr) Mannweiler-Cölln (15 Uhr), Finkenbach-Gersweiler (18 Uhr) und St. Julian (18 Uhr) statt. Die Evangelische Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft in Kaiserslautern überträgt ihren ökumenischen Gottesdienst aus der Unionskirche im Internet. Dabei soll unter anderem das „Arbeitsleben“ in Zeiten von Corona thematisiert werden. Beginn ist um 18 Uhr.