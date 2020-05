In vielen Kirchen in der Westpfalz finden am Wochenende wieder Gottesdienste statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gelten strenge Hygienevorgaben. In einer Pressemitteilung haben die drei katholischen Pfarreien in Kaiserslautern - Heilig Geist, Heilig Martin und Maria Schutz - mitgeteilt, dass ab Samstag wieder Gottesdienste gefeiert werden. Der Besuch sei allerdings nur für eine beschränkte Teilnehmerzahl und nach Anmeldung möglich. Auch in Pirmasens finden in den Kirchen des katholischen Pfarramtes öffentliche Messfeiern statt. Ein Sprecher der evangelischen Landeskirche hat mitgeteilt, dass auch einige protestantischen Kirchengemeinden Gottesdienste feiern. So zum Beispiel die Lutherkirche in Kaiserslautern oder die protestantische Kirche in Winnweiler. Nach wie vor setzen die westpfälzischen Kirchen zusätzlich auf Online-Gottesdienste.