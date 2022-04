Gefährliches Quecksilber illegal entsorgt

In Kaiserslautern haben Unbekannte gefährliches Quecksilber illegal in der Natur entsorgt. Nach Angaben der Polizei war einem Zeugen am Sonntag im Bereich der Ludwigshafener Straße ein verdächtiger Karton aufgefallen. Darin hätten sich in mehreren Flaschen verteilt rund 800 Milliliter des flüssigen Schwermetalls befunden. Die Polizei betont, schon in geringen Mengen sei Quecksilber für Mensch und Natur giftig. Daher werde wegen des Verdachts einer Umweltstraftat ermittelt. Die Beamten suchen dabei auch nach Zeugen, die im Bereich der Ludwigshafener Straße etwas Verdächtiges beobachtet haben.