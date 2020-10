Ein polizeibekannter Mann hat in Kaiserslautern am Dienstagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, soll der Mann auf der Straße Passanten bedroht haben. Anschließend sei er in seine Wohnung in der Ebertstraße gegangen. Nach Angaben der Polizei ist der Mann bereits als gewalttätig bekannt. Daher seien mehrere Einsatzkräfte alarmiert worden, die den Beschuldigten schließlich festnehmen konnten. Bei dem Einsatz sei niemand verletzt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann.