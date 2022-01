Gesundheitsamt informiert Infizierte per SMS

per Mail teilen

Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern setzt sich mit Corona-Infizierten ab sofort per E-Mail oder SMS in Verbindung. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sei es nicht mehr möglich Betroffene anzurufen, teilte eine Sprecherin mit. Wer positiv auf das Coronavirus getestet werde, erhalte alle wichtigen Informationen stattdessen auf dem digitalen Weg. Das beinhalte auch einen Online-Fragebogen, der unbedingt ausgefüllt werden müsse, um eine Quarantänebescheinigung für den Arbeitgeber zu bekommen. Wichtig sei daher auch, dass Menschen, die sich testen ließen, ihre Email-Adresse oder Handynummer korrekt angegeben.