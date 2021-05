Die Gesundheitsämter in der Westpfalz erstellen derzeit die Bescheinigungen für Corona-Genesene. Bis die allerdings im Briefkasten der Betroffenen landen, könnte es noch etwas dauern.

Allein das Gesundheitsamt in Kaiserslautern, zuständig für die Stadt und den Landkreis, wird mehr als 5.000 Bescheinigungen an alle Menschen verschicken, die eine Corona-Infektion überstanden haben. Nach Angaben von Landrat Ralf Leßmeister (CDU) werden die Bescheinigungen in den nächsten Tagen automatisch verschickt. Alle positiv auf Corona getesteten Personen seien ohnehin bei den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Daher bittet die Kreisverwaltung, von Nachfragen abzusehen. Diese würden sich in den vergangenen Tagen häufen.

Anrufe in Pirmasens sorgen für Verzögerungen

Auch das Gesundheitsamt in Pirmasens verzeichnet seit Kurzem sehr viele Nachfragen nach einer Bescheinigung für Corona-Genesene. Durch die Vielzahl der Anrufe verzögere sich allerdings die Zeit, bis alle Bescheinigungen ausgestellt werden können. Die zahlreichen Nachfragen würden die Mitarbeiter binden und dafür sorgen, dass es länger dauert, bis jeder Genesene den Nachweis im Briefkasten hat. Die Gesundheitsämter gehen davon aus, dass es noch zwei bis drei Wochen dauern wird, bis jeder die entsprechende Bescheinigung vorliegen hat.

Sonderregeln für Corona-Genesene und -Geimpfte

Die Nachfrage nach den Bescheinigungen ist deshalb so groß, weil die Bundesregierung für Corona-Geimpfte und -Genesene einige Lockerungen beschlossen hat. Unter anderem benötigen diese Menschen keinen negativen Corona-Test für einen Restaurant-Besuch oder zum Termin-Shopping. Auch bei den Kontaktbeschränkungen zählen diese Personengruppen nicht mehr mit. Dies gilt allerdings nur für Genesene, deren Corona-Infektion maximal sechs Monate zurückliegt.

Keine einheitliche Regelung zu Bescheinigungen

Derzeit gibt es allerdings noch keine landesweit einheitliche Regelung zu den Bescheinigungen für Corona-Genesene. Die Landesregierung fordert den Bund auf, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. In der jüngsten Bundesverordnung sei als Nachweis ein positiver PCR-Test vorgesehen. Dies könne zu erheblicher Unsicherheit führen, weil auf dem Test nicht vermerkt sei, wie lange die Erleichterungen gelten - nämlich nur ein halbes Jahr lang nach der Infektion. Auf einem Attest könne ein Arzt so etwas vermerken.