Genesenen-Nachweis nur noch in Apotheke

Das Gesundheitsamt in Kaiserslautern stellt ab sofort keine Genesenen-Nachweise mehr aus. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, müssten Menschen, die eine Corona Erkrankung hinter sich haben, stattdessen eine Apotheke aufsuchen. Gegen Vorlage des positiven PCR-Ergebnisses und des Personalausweises würden diese dann einen digitalen Genesenen-Nachweis ausstellen. Hintergrund ist, dass das Gesundheitsamt in Kaiserslautern nach wie vor stark ausgelastet ist. Die Kreisverwaltung betont, wer sich in der Apotheke einen Genesenen-Nachweis ausstellen lassen wolle, müsse selbstverständlich erst die Quarantäne hinter sich bringen.