Stadt und Kreis Kaiserslautern wollen gemeinsam gegen Fälle aufgedrängter Sexualität in der Öffentlichkeit vorgehen. Deren Gleichstellungsbeauftragten weisen dazu auf den Anti-Catcall-Tag am Freitag hin. Unter Catcalling seien etwa anzügliche Sprüche, aufdringliche Blicke, Pfeif- oder Kussgeräusche auf offener Straße zu verstehen, so die Kaiserslauterer Kreisverwaltung. Aber auch übergriffige Nachrichten in den sozialen Medien zählten dazu. Der englische Begriff sei dabei an das unerträgliche Geschrei verliebter Katzen angelehnt. Die Kreisverwaltung betont, aufgedrängte Sexualität dürfe auf keinen Fall hingenommen werden. Der nationale Anti-Catcall-Tag solle daher auf das Problem dieser meist berührungslosen Vorfälle aufmerksam machen. Gleichzeitig ermuntern Stadt und Kreis Kaiserslautern betroffenen Frauen und Männer, ihre Erlebnisse zu melden. Dazu seien jetzt extra E-Mailadressen eingerichtet worden.