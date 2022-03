Das Land fördert den Ausbau der Ganztagsschulen in der Westpfalz. Unter anderem bekommt die Stadt Kaiserslautern rund 130.000 Euro, mit denen unter anderem Räume in der Schule am Beilstein saniert werden sollen. An den Kreis Kaiserslautern gehen rund 440.000 Euro, an den Kreis Kusel rund 250.000 Euro. Dort wird mit dem Geld zum Beispiel in der Glantalschule in Glan-Münchweiler eine Küche gebaut.