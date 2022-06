Geländewagen rast mit bis zu 115 km/h durch Kaiserslautern

per Mail teilen

Die Polizei hat in Kaiserslautern einen Autofahrer gestoppt, der mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde durch die Innenstadt gerast ist. Ihn erwartet jetzt ein saftiges Bußgeld.

Die Polizei in Kaiserslautern spricht von einem "besonders rücksichtslosen" Autofahrer, der einer Zivilstreife auf der A6 bei Kaiserslautern auffiel. Der Mann war mit seinem PS-starken Geländewagen zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Kaiserslautern-West unterwegs. Das Auto wurde dabei gefilmt, wie es mit 164 km/h über die Autobahn raste. Nach Angaben der Polizei sind dort nur 130 Kilometer pro Stunde erlaubt.

Mann rast mit mehr als 100 km/h durch die Innenstadt

Der 43-Jährige fuhr dann an der Abfahrt Kaiserslautern-West Richtung Innenstadt ab. Dabei überholte er andere Fahrzeuge mehrfach rechts, um schneller voranzukommen. In der Pariser Straße beschleunigte er laut Polizei sein Auto auf bis zu 115 km/h, obwohl auch in Kaiserslautern innerhalb geschlossener Ortschaften maximal 50 Stundenkilometer schnell gefahren werden darf.

Bußgelder für zu schnelles Fahren Wer mit einem Pkw außerorts zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss sich laut Bußgeldkatalog auf ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro einstellen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde zu viel gibt es außer- und innerorts einen Punkt. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 km/h und innerorts ab 31 km/h zu schnell.



Eine komplette Übersicht über mögliche Bußgelder finden Sie online im Bußgeldkatalog.

Fünfstelliges Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot für Raser

Anschließend stoppte die Zivilstreife den Verkehrssünder. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein bei sich hatte. Immerhin gab es hier Entwarnung: Eine Überprüfung ergab, dass er grundsätzlich im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Als Strafe erwarten ihn nun ein fünfstelliges Bußgeld und zwei Monate Fahrverbot.