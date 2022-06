Was hilft gegen Kaugummi-Flecken in Kaiserslautern?

Die Stadtbildpflege Kaiserslautern will ihren Bürgerbeirat wiederbeleben und sucht dafür nach ehrenamtlichen Mitgliedern. Nach einer Corona bedingten Pause soll das Gremium wieder seine bewährte Arbeit aufnehmen, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Aufgabe des Bürgerbeirats ist es demnach die Arbeit der Kaiserslauterer Stadtbildpflege mit eigenen Ideen, aber auch mit konstruktiver Kritik zu begleiten. Wer sich dabei einbringen will, muss in Kaiserslautern wohnen oder arbeiten und zwei Mal im Jahr an den Sitzungen der Stadtbildpflege teilnehmen. Bewerbungen nimmt die Verwaltung bis 4. Mai entgegen. mehr...