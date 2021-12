Kaiserslautern ist Stau-Hauptstadt in Rheinland-Pfalz

Kaiserslautern, Worms und Speyer sind die drei staureichsten Städte in Rheinland-Pfalz. Das geht aus einer Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix hervor. Demnach standen Pendler in Kaiserslautern in diesem Jahr im Schnitt 25 Stunden im Stau. In Worms waren es laut der Studie 24 Stunden und in Speyer 22 Stunden. Im deutschlandweiten Vergleich bleibt München die Stadt, in der die meiste Zeit im Stau verlorengeht - im Schnitt 79 Stunden. International gesehen geht in London die meiste Zeit durch Staus verloren - aufs Jahr gerechnet 148 Stunden - zusammen sind das mehr als sechs Tage.