Ein neues Bündnis aus 50 Verbänden, Institutionen, Kirchen und anderen Vereinigungen gedenkt am Freitagnachmittag in Kaiserslautern den Opfern der Corona-Pandemie. Ein Sprecher sagte, Ziel sei es – so wörtlich – der schweigenden Mehrheit in Kaiserslautern eine Stimme zu geben und auf die demokratischen Grundwerte zu achten. Neben einer Schweigeminute und einem Gebet wird ein Vertreter des Bündnisses eine Rede vor der Stiftskirche in Kaiserslautern halten.